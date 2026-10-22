La gestión municipal de Chimbas dará un paso clave en materia de derechos laborales e infraestructura administrativa. La intendenta Daniela Rodríguez enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza orientado a efectivizar la recategorización de 256 trabajadores que integran la planta permanente de la comuna, una demanda del sector que permanecía postergada desde 2022.
Chimbas reconocerá la antigüedad de 256 trabajadores de planta
La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, anunció la presentación de un proyecto de ordenanza para recategorizar a 256 trabajadores municipales de planta permanente.