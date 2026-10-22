Chimbas reconocerá la antigüedad de 256 trabajadores de planta

La medida alcanza a personal con variada antigüedad que cumple funciones en dependencias de servicios generales, obras públicas, mantenimiento, áreas operativas y administración central. Según destacaron desde el municipio, la decisión de priorizar el escalafón del personal se adopta en un marco de prudencia fiscal, continuando la administración de las arcas públicas mediante la prórroga presupuestaria.

Previo a la formalización del texto que ingresará al cuerpo deliberativo, la jefa comunal sostuvo reuniones de trabajo con los representantes de las entidades gremiales SUOEM y UPCN para repasar el alcance técnico del proyecto y los criterios de antigüedad aplicados.