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Chimbas reconocerá la antigüedad de 256 trabajadores de planta

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, anunció la presentación de un proyecto de ordenanza para recategorizar a 256 trabajadores municipales de planta permanente.

La gestión municipal de Chimbas dará un paso clave en materia de derechos laborales e infraestructura administrativa. La intendenta Daniela Rodríguez enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza orientado a efectivizar la recategorización de 256 trabajadores que integran la planta permanente de la comuna, una demanda del sector que permanecía postergada desde 2022.

La medida alcanza a personal con variada antigüedad que cumple funciones en dependencias de servicios generales, obras públicas, mantenimiento, áreas operativas y administración central. Según destacaron desde el municipio, la decisión de priorizar el escalafón del personal se adopta en un marco de prudencia fiscal, continuando la administración de las arcas públicas mediante la prórroga presupuestaria.

Previo a la formalización del texto que ingresará al cuerpo deliberativo, la jefa comunal sostuvo reuniones de trabajo con los representantes de las entidades gremiales SUOEM y UPCN para repasar el alcance técnico del proyecto y los criterios de antigüedad aplicados.

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Con este proyecto de ordenanza, la comuna chimbera busca sentar las bases para regularizar el escalafón de los trabajadores de la administración local, quedando a la espera del tratamiento legislativo en el recinto para su posterior promulgación y aplicación en las liquidaciones habidas.

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