Un periodista denunció que le prohibieron el ingreso a los Martín Fierro

En medio del enojo por lo sucedido, el panelista destacó el gesto de Luis Ventura, presidente de APTRA, para tratar de resolver el inconveniente.

"Mis compañeros varios se solidarizaron no yendo al evento. Hablé con Luis Ventura y agradezco su gesto de querer hacerme entrar a la ceremonia de hoy. Me dejó en claro que APTRA no tiene nada que ver en todo esto", explicó Pepe Ochoa.

Qué dijo Luis Ventura sobre el escándalo con Pepe Ochoa en los Martín Fierro de la Música 2026

Luis Ventura habló ante las cámaras de Primicias Ya sobre el escándalo con Pepe Ochoa en los Martín Fierro de la Música 2026 y explicó que se contactó con él y qué le ofreció para resolver el tema.

"Evidentemente ha sido un evento que ha convocado a mucha gente tal vez a lo mejor desbordando la capacidad, no está mal. Yo hablé con Pepe hoy y le expliqué mi postura, yo le dije que él viniera tranquilito que lo sentaba en mi mesa", indicó el presidente de APTRA.

Y agregó sobrela charla que mantuvo con el panelista de LAM y el enojo que expresó públicamente: "Le devolví lo que él me planteaba, tengo acá su mensaje en el celular. ¿Es periodista? Bueno, que tome la postura que quiera tomar, está en su derecho".

Al ser consultado por la presencia de Marcelo Polino en el salón en medio de la interna en APTRA, Luis Ventura comentó: "Ah no lo vi, ¿Vino? No lo vi", lanzó. Y sobre otros nombres puntuales como Evelyn Von Brocke y Pilar Smith, el periodista aseguró: "Tampoco los vi".