Una pareja de recién casados santafesinos vivió un momento inesperado durante la audiencia general del miércoles en la plaza de San Pedro: el papa León XIV se detuvo frente a ellos, escuchó su pedido de que visite el país y respondió con una sonrisa, “Argentina, allá vamos”. La frase, registrada en video y difundida por el medio Aire de Santa Fe, se sumó a una serie de señales que en las últimas horas reforzaron la expectativa por la gira sudamericana del pontífice, prevista del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.
El mensaje del papa León XIV para Argentina: "Alla vamos"
Una pareja de recién casados santafesinos vivió un momento inesperado durante la audiencia general del miércoles en la plaza de San Pedro: el papa León XIV se detuvo frente a ellos.