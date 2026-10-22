El mensaje del papa León XIV para Argentina: "Alla vamos"

"Argentina, allá vamos": la frase del papa León XIV pic.twitter.com/MZpjv2lCFK — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 22, 2026

La audiencia de ayer fue la primera que León XIV encabezó desde que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. La cirugía, de 90 minutos, buscó retirar un adenocarcinoma detectado en fase temprana. El pontífice recibió el alta el sábado 17 de octubre y el domingo reapareció ante los fieles durante el rezo del Ángelus, donde adelantó que retomaría sus actividades “gradualmente”.

Sin embargo, y según describió ABC de España, durante la actividad recorrió la plaza durante 15 minutos en el papamóvil bajo la lluvia, pronunció una catequesis de extensión habitual sobre el matrimonio y la familia, y cerró con un padrenuestro cantado a voz fuerte.