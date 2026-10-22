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El mensaje del papa León XIV para Argentina: "Alla vamos"

Una pareja de recién casados santafesinos vivió un momento inesperado durante la audiencia general del miércoles en la plaza de San Pedro: el papa León XIV se detuvo frente a ellos.

Una pareja de recién casados santafesinos vivió un momento inesperado durante la audiencia general del miércoles en la plaza de San Pedro: el papa León XIV se detuvo frente a ellos, escuchó su pedido de que visite el país y respondió con una sonrisa, “Argentina, allá vamos”. La frase, registrada en video y difundida por el medio Aire de Santa Fe, se sumó a una serie de señales que en las últimas horas reforzaron la expectativa por la gira sudamericana del pontífice, prevista del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

La audiencia de ayer fue la primera que León XIV encabezó desde que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. La cirugía, de 90 minutos, buscó retirar un adenocarcinoma detectado en fase temprana. El pontífice recibió el alta el sábado 17 de octubre y el domingo reapareció ante los fieles durante el rezo del Ángelus, donde adelantó que retomaría sus actividades “gradualmente”.

Sin embargo, y según describió ABC de España, durante la actividad recorrió la plaza durante 15 minutos en el papamóvil bajo la lluvia, pronunció una catequesis de extensión habitual sobre el matrimonio y la familia, y cerró con un padrenuestro cantado a voz fuerte.

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FUENTE: TN

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