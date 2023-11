Prandi eligió entre Pampita y Nicole Neumann, y fue contundente con su argumento

“¿Pampita o Nicole?”, indagó Fer Dente en el ciclo de América. A lo que la invitada de la noche no dudó: “Pampita”, respondió rápidamente. Luego, dio a conocer sus contundentes razones: “No por nada en especial. La verdad es que yo nunca tuve ningún problema con ninguna”.

“Lo que pasa es que cuando surgió el tema del apodo (‘Muqui’ a Pampita) me quisieron culpar. Yo soy ‘blanco’ o ‘negro’, y no tengo dos caras. O sea, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice”, agregó, firme.