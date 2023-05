Paula Chavés se mostró angustiada cuando le preguntaron por Zaira

"Es una relación que obviamente esta en un impasse como pasa en la vida en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir, es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa... ojalá en algún momento las cosas se puedan acomodar", dijo notablemente conmocionada.

"No paso nada específico como para ponerle un título y decir "pasó esto y por esto nos distanciamos", sino que fue una sumatoria de cosas", definió.

"Fue hace mucho tiempo que hablamos, el año pasado, fueron muchas idas y venidas. Venía de hace un tiempo", explicó luego de que Yanina Latorre le consulte si el detonante de su amistad fue la relación de Zaira con Facundo Pieres.

"No sabría decírtelo, no me interesa decir 'está todo bien, no pasa nada y está todo bien'... soy auténtica y se me nota, me duele y no se que va a pasar. Como las relaciones amorosas tienen impasses o tiempos, creo que la amistad es lo mismo, y la vida es así. No puedo decirte si es determinante o no", aseguró

Cuando Estefi le pregunto sobre como es Zaira como madrina, prefirió no ahondar en detalles y se limitó a decir que es una situación dolorosa y que se distanciaron desde el año pasado. "Es algo que no es lindo", cerró.