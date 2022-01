Paula Chaves apoyó a Juana Repetto por su "helado de leche materna"

Por tal motivo, Paula Chaves salió a defender a la hija de Reina Reech con un duro descargo en las redes, donde se la ve amamantando a su hija Filipa.

“Recién veo en Historias, una nota NEFASTA, Donde el ‘periodosta’ Titulaba una Noticia diciendo que era un ASCO el helado de leche Materna que le habia hecho @juanarepettook a su bebe (alimentado solo a teta) para calmar la salida de los dientes… y pienso que ROTOS QUE ESTAN todos… que nos siga pareciendo raro que una mujer amamante ,hasta que se le cante ,a su hijo o hija…”, arrancó diciendo la mujer de Pedro Alfonso.

Paula Chaves confesó que también preparó helados

“Que nos de asco la leche Humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían Litros y Litro, y que no les de ‘asco’ la leche que sale de una pobre vaca encerrada en un corral de 2x2, llena de mentiras que nos hacen creer que son buenas para nuestro cuerpo…”, añadió.

“Yo no solo hice helados de leche materna, sino q también hice Polentas, Purés y no se si alguna vez no le hice a Marido un café con leche eh jajaja! Te banco @juanarepettook y banco a todas las mujeres que se tienen que bancar comentarios pelotudos de su entorno de que si esta bien o no dar la Teta! Y Aclaro, desde ahora, que amamantaré a mi hija hasta que se le cante a ella y a mi!”, cerró Paula Chaves.