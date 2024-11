Oasis en la Argentina: cuáles son los precios de las entradas y cómo comprarlas

Sin duda, habrá más de un usuario en la fila virtual, ya que el regreso de Oasis conmocionó al ambiente del rock, dado que los hermanos vuelven a los escenarios tras 15 años de separación. El grupo originario de Manchester se prepara para recorrer el mundo juntos y tocar sus clásicos, como “Wonderwall”, “Stop Crying Your Heart Out” y “Don’t Look Back in Anger”, en un tour mundial que en América Latina también los llevará a Brasil y Chile.

Los precios del show de Oasis en River

Las redes sociales de DF Entertainment en Argentina, productora a cargo de este evento, compartió los precios de cada ubicación para el espectáculo de la banda.

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $295.000 + cargo por servicio

Plateas Sívori Media: $245.000 + cargo por servicio

Plateas San Martín y Belgrano altas: $240.000 + cargo por servicio

Campo General 1 y 2: $170.000 + cargo por servicio

Platea Sívori Alta: $145.000 + cargo por servicio

Cómo comprar las entradas para ver a Oasis 2025