Nuevo conflicto entre Vicuña y la China: la escolarización de los hijos

"Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", agregó molesto.

Tras estas contundentes declaraciones del acto, este martes el periodista Luis Bremer reveló en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en las mañanas de América TV, que extraoficialmente le confiaron que Vicuña estaría pensando seriamente en pedir la restitución internacional de sus hijos.

De la misma manera que Mauro Icardi está tratando de la Justicia le permita llevarse a sus hijas -Francesca e Isabella- a Estambul amparándose en convenios internacionales, Vicuña estaría pensando seriamente junto a su abogado hacer el mismo pedido con sus hijos pero a la inversa. "No tiene problema en que sus hijos viajen y esté con la madre pero quiere que vivan acá", explicó Bremer.

Vale aclarar que este pedido de restitución internacional nada tiene que ver con la custodia de los chicos, sino con establecer cuál es el centro de vida de los menores. Claramente esta historia continuará.