Después de múltiples especulaciones, días pasados Eugenia China Suárez terminó por confirmar que no sólo Rufina comenzó el colegio en Turquía, sino que también inscribió a Magnolia y Amancio lo que molestó por demás a su ex y padre de los chicos, Benjamín Vicuña, con quien había acordado la continuidad regular de los estudios de los menores en Argentina, según lo hablado por sus respectivos abogados.
Nuevo conflicto entre Vicuña y la China: la escolarización de los hijos
El chileno aseguró que se había enterado a través de las redes que sus hijos estaban yendo al colegio en Estambul, como era de suponer la respuesta de la actriz no se hizo esperar y aseguró que Vicuña hablaba todos los días con los chicos por lo que no podía decir que no sabía nada.