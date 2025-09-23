"
San Juan 8 > Espectáculos > China Suárez

Nuevo conflicto entre Vicuña y la China: la escolarización de los hijos

El chileno aseguró que se había enterado a través de las redes que sus hijos estaban yendo al colegio en Estambul, como era de suponer la respuesta de la actriz no se hizo esperar y aseguró que Vicuña hablaba todos los días con los chicos por lo que no podía decir que no sabía nada.

Después de múltiples especulaciones, días pasados Eugenia China Suárez terminó por confirmar que no sólo Rufina comenzó el colegio en Turquía, sino que también inscribió a Magnolia y Amancio lo que molestó por demás a su ex y padre de los chicos, Benjamín Vicuña, con quien había acordado la continuidad regular de los estudios de los menores en Argentina, según lo hablado por sus respectivos abogados.

Así las cosas, frente a la desagradable sorpresa para el chileno quien aseguró que se había enterado a través de las redes que sus hijos estaban yendo al colegio en Estambul, como era de suponer la respuesta de la actriz no se hizo esperar y aseguró que Vicuña hablaba todos los días con los chicos por lo que no podía decir que no sabía nada.

Entrevistado recientemente por LAM (América TV), el actor chileno disparó molesto asegurando que esta situación es muy "injusta para todos", al tiempo que explicó: "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo".

"Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", agregó molesto.

Tras estas contundentes declaraciones del acto, este martes el periodista Luis Bremer reveló en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en las mañanas de América TV, que extraoficialmente le confiaron que Vicuña estaría pensando seriamente en pedir la restitución internacional de sus hijos.

De la misma manera que Mauro Icardi está tratando de la Justicia le permita llevarse a sus hijas -Francesca e Isabella- a Estambul amparándose en convenios internacionales, Vicuña estaría pensando seriamente junto a su abogado hacer el mismo pedido con sus hijos pero a la inversa. "No tiene problema en que sus hijos viajen y esté con la madre pero quiere que vivan acá", explicó Bremer.

Vale aclarar que este pedido de restitución internacional nada tiene que ver con la custodia de los chicos, sino con establecer cuál es el centro de vida de los menores. Claramente esta historia continuará.

FUENTE: PrimiciasYa

