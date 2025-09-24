"Necesitamos un milagro": preocupa la salud de Thiago Medina

“Cadena de oración. Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”, imploró.

Y sumó: "Confiamos en que la fe mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor.

Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

Por otra parte, Camilota se mostró muy afectada por la situación y pidió a sus seguidores que oren por su hermano: "Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro".

Thiago Medina se encuentra peleando por su vida en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras protagonizar un violento choque con su moto que le dejó fracturas costales y daño pulmonar severo.