Estudiantes de Ullum realizan prácticas en Hualilán por tercer año

Por tercer año consecutivo, estudiantes de la Tecnicatura Química realizan prácticas profesionalizantes en las instalaciones de Hualilán, fortaleciendo su formación técnica y vocacional.

Hualilán reafirma su compromiso con la educación y la formación técnica en San Juan al renovar el acta acuerdo con la Escuela EPET N°9 de Ullum. Gracias a esta iniciativa, alumnos de la Tecnicatura Química realizan sus primeras prácticas profesionalizantes en la empresa, donde son acompañados por diferentes equipos de trabajo.

La experiencia, que ya lleva tres años consecutivos, les permite a los estudiantes complementar su formación académica con instancias prácticas en un entorno real. Los resultados obtenidos reflejan un alto nivel de satisfacción, tanto por parte de los jóvenes como de la institución educativa, y destacan el valor de este tipo de propuestas en el desarrollo de capacidades técnicas en la provincia.

Con este acuerdo, Challenger Gold Hualilán continúa consolidando su vínculo con la comunidad y apoyando el futuro profesional de los jóvenes sanjuaninos.

