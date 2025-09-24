Hualilán reafirma su compromiso con la educación y la formación técnica en San Juan al renovar el acta acuerdo con la Escuela EPET N°9 de Ullum. Gracias a esta iniciativa, alumnos de la Tecnicatura Química realizan sus primeras prácticas profesionalizantes en la empresa, donde son acompañados por diferentes equipos de trabajo.
Estudiantes de Ullum realizan prácticas en Hualilán por tercer año
Por tercer año consecutivo, estudiantes de la Tecnicatura Química realizan prácticas profesionalizantes en las instalaciones de Hualilán, fortaleciendo su formación técnica y vocacional.