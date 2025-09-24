Estudiantes de Ullum realizan prácticas en Hualilán por tercer año

La experiencia, que ya lleva tres años consecutivos, les permite a los estudiantes complementar su formación académica con instancias prácticas en un entorno real. Los resultados obtenidos reflejan un alto nivel de satisfacción, tanto por parte de los jóvenes como de la institución educativa, y destacan el valor de este tipo de propuestas en el desarrollo de capacidades técnicas en la provincia.

Con este acuerdo, Challenger Gold Hualilán continúa consolidando su vínculo con la comunidad y apoyando el futuro profesional de los jóvenes sanjuaninos.