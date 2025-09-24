"
Los Pumas pelean el título: mirá el historial con Sudáfrica

Los Pumas, que pelean por el título, jugarán este sábado ante Sudáfrica por la fecha 5 del Rugby Championship. Deberán revertir la tendencia histórica como visitante.

Los Pumas visitarán este sábado a Sudáfrica, por la quinta fecha del Rugby Championship, en un encuentro que será clave en la pelea por el título.

Los dirigidos por Felipe Contepomi vienen de ganarle en la última fecha a Australia en condición de visitante y, pese a estar en la última posición, están a solo tres puntos del líder y tienen serias chances de pelear por el título.

Los Pumas no la tendrán nada fácil, ya que en las últimas dos fechas deberán enfrentarse con Sudáfrica, que es la última bicampeona del mundo y que además viene de quedarse con la edición 2024 del Rugby Championship.

El historial marca un claro dominio para Sudáfrica cada vez que Los Pumas visitaron a esta selección en el Rugby Championship, ya que la potencia africana se impuso en 10 de las 11 ocasiones que hizo de local.

El único triunfo de Los Pumas como visitante ante los Springboks se dio en la edición 2015, cuando ganaron 37-25. Aquella selección argentina terminaría alcanzando solo unos meses después las semifinales del Mundial que se llevó a cabo en Inglaterra.

En esta edición, Los Pumas están obligados a conseguir un buen resultado para mantener sus posibilidades de llegar con chances de pelear por el título en la última fecha, en la que se enfrentarán con este mismo rival en el Twickenham Stadium de Inglaterra.

Los Pumas cada vez que visitaron a Sudáfrica en el Rugby Championship

  • 2012: Sudáfrica 27-6 Argentina
  • 2013: Sudáfrica 73-13 Argentina
  • 2014: Sudáfrica 13-6 Argentina
  • 2015: Sudáfrica 25-37 Argentina
  • 2016: Sudáfrica 30-23 Argentina
  • 2017: Sudáfrica 37-15 Argentina
  • 2018: Sudáfrica 34-21 Argentina
  • 2021: Sudáfrica 32-12 Argentina
  • 2022: Sudáfrica 38-21 Argentina
  • 2023: Sudáfrica 22-21 Argentina
  • 2024: Sudáfrica 48-7 Argentina

