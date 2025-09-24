Los Pumas pelean el título: mirá el historial con Sudáfrica

El historial marca un claro dominio para Sudáfrica cada vez que Los Pumas visitaron a esta selección en el Rugby Championship, ya que la potencia africana se impuso en 10 de las 11 ocasiones que hizo de local.

El único triunfo de Los Pumas como visitante ante los Springboks se dio en la edición 2015, cuando ganaron 37-25. Aquella selección argentina terminaría alcanzando solo unos meses después las semifinales del Mundial que se llevó a cabo en Inglaterra.

En esta edición, Los Pumas están obligados a conseguir un buen resultado para mantener sus posibilidades de llegar con chances de pelear por el título en la última fecha, en la que se enfrentarán con este mismo rival en el Twickenham Stadium de Inglaterra.

Embed - El gran triunfo de Los Pumas ante los Springboks en Durban

Los Pumas cada vez que visitaron a Sudáfrica en el Rugby Championship