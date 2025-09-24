Las 5 comidas que nunca deben recalentarse en el microondas

Además, según un estudio de la American Journal of Epidemiology, calentar carne algo cruda en el microondas puede causar diferentes problemas de salud. Por ello, lo mejor es procurar cocinar bien la carne mediante otros métodos, como puede ser una sartén y luego recalentarla si se quiere.

Los seis lugares donde nunca se debe conectar un microondas

Cerca de otros electrodomésticos grandes: la proximidad a heladeras, lavavajillas o estufas puede interferir con el rendimiento del microondas y afectar su vida útil.

Debajo de armarios o estanterías bajas: la falta de espacio libre sobre el microondas dificulta la ventilación adecuada y puede causar sobrecalentamiento.

Espacios muy reducidos: colocar el microondas en áreas demasiado estrechas o encerradas puede impedir una ventilación adecuada.

Áreas húmedas: ubicarlo cerca de la bacha o en áreas propensas a derrames de líquidos puede dañar los circuitos electrónicos debido a la humedad excesiva.

Cerca de dispositivos electrónicos sensibles: la proximidad a televisores, equipos de música o computadoras puede interferir con su funcionamiento por interferencias electromagnéticas.

Sobre las hornallas: el calor y el vapor generados al cocinar pueden afectar el rendimiento del microondas y acortar su vida útil.

Además, según explica la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), hay cuatro recomendaciones de seguridad para no tener problemas con tu microondas:

Utilizar recipientes aptos, evitando metal y ciertos plásticos.

Evitá calentar agua más allá de su punto de ebullición para prevenir explosiones.

comprobar si el microondas tiene fugas de radiación.

No uses un microondas que funcione con la puerta abierta.

Qué pasa si el microondas hace chispas

En caso de que el microondas haga chispas, los especialistas de la Casa del Electrodoméstico afirman que puede ser por haber incluido algo de metal o aluminio a recalentar dentro, lo que va en contra de su funcionamiento habitual.

Las 3 señales de que estamos ante un microondas con problemas

Agregan en la Casa del Electrodoméstico que hay 3 diferentes formas para percibir si tu microondas tiene un problema: