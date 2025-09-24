San Juan: pasas y vinos fraccionados lideran la recuperación exportadora

En contraste, el vino a granel redujo un 21% su facturación en dólares, aunque logró aumentar un 3% en volumen. El mosto de uva y la uva en fresco también acompañaron la tendencia alcista.

La diversidad productiva de la provincia se refleja en la participación de cada eslabón dentro de las exportaciones 2025:

Pasas de uva: 63,63%

Mosto: 32,09%

Uva en fresco: 1,82%

Vino fraccionado: 1,74%

Vino a granel: 0,72%

Este desempeño se suma a la recuperación ya observada en 2024, cuando el sector exportó casi U$S 115 millones y 68 millones de kilogramos, con un alza del 62% en valor y 67% en volumen.

Con este nuevo impulso, la vitivinicultura de San Juan reafirma su perfil como la más diversificada del país, consolidando su presencia en los mercados internacionales y reforzando su papel como motor económico provincial.