Luego de varios años de retrocesos, las exportaciones de la vitivinicultura sanjuanina mostraron una fuerte recuperación durante los primeros siete meses de 2025. Según datos de Softrade para la Dirección de Comercio Exterior de San Juan, el sector en su conjunto creció un 52% en valor FOB y un 46% en volumen respecto del mismo período de 2024.
San Juan: pasas y vinos fraccionados lideran la recuperación exportadora
En los primeros siete meses de 2025, el sector vitivinícola de San Juan logró un repunte del 52% en valor FOB y del 46% en volumen, con las pasas de uva y los vinos fraccionados como principales impulsores.