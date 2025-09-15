Thiago Medina presenta una leve mejoría

“Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que le envían. Permanece en el mismo estado y presenta diagnóstico reservado. Mantenemos el pedido de oración”, escribió en una historia de Instagram.

Además, llevó tranquilidad sobre su entorno familiar: “Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias”.