Thiago Medina presenta una leve mejoría

El exparticipante de Gran Hermano protagonizó un violento accidente de tránsito y se encuentra con pronóstico reservado.

Este domingo Daniela Celis utilizó sus redes sociales para compartir novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. En medio de la preocupación por su internación tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes, la ex Gran Hermano buscó transmitir calma y renovar el pedido de oración.

“Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que le envían. Permanece en el mismo estado y presenta diagnóstico reservado. Mantenemos el pedido de oración”, escribió en una historia de Instagram.

Además, llevó tranquilidad sobre su entorno familiar: “Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias”.

También compartió una imagen de una de sus hijas sosteniendo un rosario, acompañada por un mensaje cargado de emoción: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

FUENTE: PrimiciasYa

