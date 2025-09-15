Este domingo Daniela Celis utilizó sus redes sociales para compartir novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. En medio de la preocupación por su internación tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes, la ex Gran Hermano buscó transmitir calma y renovar el pedido de oración.
Thiago Medina presenta una leve mejoría
El exparticipante de Gran Hermano protagonizó un violento accidente de tránsito y se encuentra con pronóstico reservado.