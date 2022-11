Nancy Pazos y Analía Franchín se dijeron de todo y Georgina tuvo que intervenir

"Es mucho, Analía. Ya estás opinando sobre lo que ellos están haciendo, ya es demasiado", sostuvo Pazos. Allí se empezó a dar una discusión bastante elevada y que se tornó inmanejable. "Pero mirá si no voy a poder opinar sobre lo que hacen los participantes. Si vos vieras Gran Hermano y vieras otras actitudes que tuvieron con otras chicas, te darías cuenta que la defensa no es genuina sino que se quieren subir a una causa, por eso la gente no les cree nada", siguió la ex Masterchef Celebrity.

Lejos de evitar la conversación, la periodista Nancy Pazos le respondió sin ningún tapujo. "Hay que sacar una conclusión de lo que pasó. Lo que deberíamos pensar es 'perfecto, estamos felices de que se fue el malo de la casa, Juan', pero queda algo en el medio porque la semana pasada 'Alfa' tuvo una postura seriamente compleja con respecto a un montón de cosas. Hasta el día de hoy no lo escuché en un arrepentimiento real", expresó. "Entonces no viste Gran Hermano"; señaló de manera contundente su compañera.

Finalmente, Georgina Barbarrosa intervino para frenar en seco la discusión que se estaba ganando protagonismo en su programa por Telefe. "Bueno listo, chicas, paren. Ya está. Cortemos acá, esto se terminó", lanzó la conductora, a quien se la vio harta por la situación, por eso les advirtió callándolas.

Juan se quebró al hablar tras su salida de Gran Hermano

El pasado domingo 13 de noviembre, Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano luego de quedar en placa por tres semanas consecutivos. Un día después de irse del reality show y generar gran alegría en las redes sociales, el taxista brindó una entrevista con el debate y se quebró al hablar de su fallida estrategia de juego.

Apenas ingresó al estudio, Juan empezó a recibir preguntas fuertes por parte de los panelistas y se sintió bastante incómodo por los reclamos por su "forma de jugar dentro de la casa". En este marco, el exparticipante admitió: "Evidentemente jugué mal. Fui siempre muy al choque y me equivoqué, estoy muy arrepentido”. Además, siguió: "La gente vio cosas que no le gustaron de mí. Yo no creí que estaba tan mal".

Luego de admitir que "realmente la estaba pasando mal", Juan se quebró en llanto al hablar de su hijo y su decepción por no haber logrado avanzar más tiempo en el juego. "Jugué mal, eso está claro. Pero estoy muy tranquilo de que mi hijo sabe qué tipo de persona soy. No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida", confesó Reverdito entre lágrimas.

Además, añadió: "Pero ya está, ahora lo tomo como un juego. Si vos me decís de volver a entrar mañana, voy y tengo en cuenta todo lo que me están diciendo. Obvio que cambiaría. En pocas horas tiré todo a la basura y no pude revertirlo. No me encontré conmigo mismo". Además, reveló que está muy decepcionado del juego que realizó. "Estoy enojado conmigo mismo. No fui lo que soy”, aseguró.