Murió el reconocido actor Alan Arkin

Quién era el actor Alan Arkin

Alan Arkin había nacido el 26 de marzo de 1934 en Brooklyn, Nueva York. Ligado desde toda su vida a la actuación, dio clases, trabajó en teatro, en televisión y en cine, donde llegó a obtener cuatro nominaciones a los Premios Oscar y se llevó uno.

En la década del ‘60 su labor en las tablas le permitió llevarse un Premio Tony, las estatuillas más importantes que se dan a las obras de teatro en los Estados Unidos. Gracias a esa visibilidad, llegó al cine y obtuvo sus primeras nominaciones a los galardones que da la Academia.

En 1966, fue nominado en la comedia The Russians Are Coming! y dos años después interpretó al sordomudo John Singer en la conmovedora The Heart Is a Lonely Hunter. Pero iban a pasar cerca de 40 años para que volviera a ser elegido para competir por un premio y se lo llevara.

Arkin se llevó un Premio Oscar en 2007 por su rol del abuelo malhablado y consumidor de heroína Edwin Hoover en la fantástica Pequeña Miss Sunshine. Tenía 72 años y es uno de los actores más grandes en haber logrado un galardón de este tipo.

“Los directores no querían darme el trabajo porque era demasiado joven y vital. Es una buena forma de no conseguir un papel. Pero después de que no pudieron encontrar a nadie durante unos seis meses, dijeron, ‘bueno, también podríamos volver a Alan Arkin’. En ese momento, me había hecho viejo”, había asegurado Arkin, con mucho humor, en una entrevista en el TCM Classic Film Festival 2014.

Michael Douglas y Alan Arkin protagonizan "El método Kominsky", una serie que recibió buenas críticas. (Foto: prensa Netflix)

Años después, en 2012, Arkin, recibió su cuarta nominación a un premio de la Academia por su rol de un productor de cine muy agotado que se encarga de la “realización” de una película falsa en el film de Ben Affleck Argo.

En los últimos años de su vida, Arkin siguió trabajando como el primer día y con mucho éxito. Por eso, encabezó junto a Michael Douglas la serie El método Kominsky, una magistral comedia dramática que se vio en Netflix.