More Rial defendió a Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

En este sentido, More Rial dio una polémica opinión del caso y defendió al cirujano desde sus historias de Instagram ante unas consultas de sus seguidores sobre las cirugías estéticas y el doloroso caso de Silvina.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó su extenso mensaje la hija de Jorge Rial.