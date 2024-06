Mirtha Legrand se quejó del menú de Jimena Monteverde

La reacción de Legrand no se hizo esperar luego de escuchar la descripción de los platos y expresó: "A Coca Calabró le gusta la panacota. No, mucho no me gusta. Pero me lo voy a comer igual". "Últimamente no la vengo pegando", expresó Monteverde ante la salida de La Chiqui.

Las risas entre los invitados y la producción no se hizo esperar nuevamente. "¿De avellanas te gusta?", le consultó la cocinera para enmendar lo ocurrido con la preparación del día. "Sí, me gusta, sí, sí, sí", expresó Mirtha y quedó todo resuelto de inmediato.

Mirtha Legrand puso en aprietos a Jimena Monteverde

El menú de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand