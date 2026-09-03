En medio de la interna y conflicto familiar que atraviesa, Tini Stoessel sigue adelante con su carrera musical y agenda de shows. En la noche de miércoles con mucha lluvia, la artista se presentó en el Arena de Guadalajara, en un estadio con capacidad para 20 mil espectadores.
El mensaje de Tini Stoessel en México y el llamativo gesto contra su papá
La cantante Tini Stoessel brindó un show en Guadalajara en medio del conflicto familiar e hizo mención directa a su novio Rodrigo De Paul, presente en el estadio.