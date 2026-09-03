El mensaje de Tini Stoessel en México y el llamativo gesto contra su papá

La cantante retomó la gira de Futtura World Tour 2026 en medio de una enorme expectativa por ser su primera aparición pública tras estallar el escándalo con su padre Alejandro Stoessel y el pedido de auditoría.

Luego de unos minutos de demora del horario pactado, el show comenzó con la canción En el cielo con Tini Stoessel y su grupo de bailarines.