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El mensaje de Tini Stoessel en México y el llamativo gesto contra su papá

La cantante Tini Stoessel brindó un show en Guadalajara en medio del conflicto familiar e hizo mención directa a su novio Rodrigo De Paul, presente en el estadio.

En medio de la interna y conflicto familiar que atraviesa, Tini Stoessel sigue adelante con su carrera musical y agenda de shows. En la noche de miércoles con mucha lluvia, la artista se presentó en el Arena de Guadalajara, en un estadio con capacidad para 20 mil espectadores.

La cantante retomó la gira de Futtura World Tour 2026 en medio de una enorme expectativa por ser su primera aparición pública tras estallar el escándalo con su padre Alejandro Stoessel y el pedido de auditoría.

Luego de unos minutos de demora del horario pactado, el show comenzó con la canción En el cielo con Tini Stoessel y su grupo de bailarines.

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La larga lista de temas que formó parte del show se vio envuelta en un particular detalle que detectaron varios de sus seguidores que advirtieron modificaciones en el repertorio elegido para el inicio de la gira.

Entre las ausencias más comentadas en redes por los fans aparecieron las canciones "Pa" y "Ángel", dedicadas a Alejandro Stoessel, que no formaron parte de la selección de temas en Guadalajara, en un gesto particular en medio de la tensión.

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