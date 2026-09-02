Martita Fort presentó oficialmente a su novio con una foto íntima

Tiempo atrás, la influencer había sido muy directa cuando habló sobre sus gustos a la hora de elegir pareja. “Me gustan morochos, altos, tatuados y con cara de turro”, había expresado, dejando una particular descripción sobre el tipo de hombre que le atrae.

En cuanto a Juan Manuel Ramírez, trascendió que vive en Uruguay y que se dedica a la compra y venta de automóviles. Además, durante el Mundial estuvo acompañando a Marta Fort en la cobertura que la influencer realizó para Blender. Ese dato permitió conocer un poco más sobre la cercanía que ambos ya mantenían por entonces.

Ahora, finalmente, Martita decidió dejar atrás el misterio y mostrar públicamente al hombre que logró conquistarla. La particular presentación se produjo a través de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía muy íntima y cotidiana.

En la imagen se puede observar a Juan Manuel recostado sobre una cama mientras abraza cariñosamente a un perro. Lejos de hacer un anuncio formal, Martita optó por un gesto sencillo: lo etiquetó directamente en la publicación.

La mención no pasó inadvertida y terminó funcionando como una verdadera presentación oficial de su pareja frente a sus seguidores. Poco después, Juan Manuel respondió al gesto y compartió nuevamente la fotografía en sus propias Instagram Stories, dejando así en evidencia la complicidad entre ambos.

Mientras atraviesa este nuevo momento en su vida sentimental, Marta Fort también mantiene una agenda cargada de proyectos profesionales. La influencer será una de las participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, donde tendrá el desafío de demostrar sus conocimientos y habilidades dentro de la cocina frente a las cámaras.