"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Lali

Se conoció la fecha de la boda de Lali y Pedro Rosemblat

Según el dato que maneja LAM, la boda seria este 30 de octubre.

Se conocieron los detalles del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat luego del compromiso en el verano y el reciente viaje de la cantante a las playas de Brasil donde tuvo su despedida de soltera junto a varias famosas.

Pepe Ochoa dio detalles en LAM (América Tv) de la fecha de casamiento de la pareja y el detalle especial que pidieron para el catering de los invitados.

"Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el viernes 30 de octubre", confirmó el panelista, quien remarcó que se tratará de una ceremonia íntima: "Me hablaron de entre 150 y 200 personas. Muy chiquita para lo que es Lali, va a ser a todo trapo", aseguró.

Te puede interesar...

En cuanto a la comida que habrá ese día, destacó que Lali y Pedro quieren que los invitados disfruten de un menú simple y "bien argento" durante el evento.

"Ya contrataron al catering. La semana pasada fueron a una reunión y ya cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato sino que quieren cosas simples y bien argentas", comentó Pepe Ochoa.

"En la entrada va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea algo como milanesas con puré", aseguró el panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

El lugar elegido para la fiesta aún está guardado bajo total hermetismo: "El lugar todavía no me lo quieren revelar pero se casan ahora. Van a hacer una ceremonia en el lugar", cerró el panelista sobre el casamiento que se viene de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Temas

Te puede interesar