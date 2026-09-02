Se conoció la fecha de la boda de Lali y Pedro Rosemblat

En cuanto a la comida que habrá ese día, destacó que Lali y Pedro quieren que los invitados disfruten de un menú simple y "bien argento" durante el evento.

"Ya contrataron al catering. La semana pasada fueron a una reunión y ya cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato sino que quieren cosas simples y bien argentas", comentó Pepe Ochoa.

"En la entrada va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea algo como milanesas con puré", aseguró el panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

El lugar elegido para la fiesta aún está guardado bajo total hermetismo: "El lugar todavía no me lo quieren revelar pero se casan ahora. Van a hacer una ceremonia en el lugar", cerró el panelista sobre el casamiento que se viene de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.