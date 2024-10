Mirtha Legrand acorraló a Vicuña con preguntas sobre su estado civil

“El pingüino es monógamo. Está toda la vida con la misma pareja”, aseguró Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en referencia a la característica ave marina de su provincia y le dio el pie justo a la diva. “Mejor que los hombres”, lanzó, momento en el que el chileno comenzó a reírse y ella le repitió su comentario, mientras lo señalaba. “Ahora entiendo todo”, comentó él, por lo bajo con risas nerviosas.

Allí la Chiqui indagó en el historial amoroso de Vicuña. “¿Cuántas veces te casaste?”, se despachó, haciendo que el actor reconociera que jamás había pisado un Registro Civil. “Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, señaló. “¿Nunca te casaste? ¿Nunca formalizaste?”, insistió ella. “Nunca. No formalicé. Lo mío es la convivencia. Ese amor”, aseveró.