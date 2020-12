Miguel Ángel Rodríguez estalló porque lo trataron de mal compañero

“Escuché que soy mala persona y mal compañero. Si tienen tiempo, y ojalá manden la nota entera y no la editen, pueden decirme que canto como el culo, que actúo como el culo, que soy gordo. Podrán decirme 200 cosas, porque sé todos mis defectos y algunas virtudes. Pero una virtud que me ha hecho llegar hasta acá es ser buena gente. Y creo que buen compañero. Preguntale a quien quieras. Eso es lo que yo no me voy a bancar”, dijo Miguel Ángel.

Fernández lo dijo en el marco de una información que manejaba claramente filtrada por la producción del envío. Jey Mammon no podía realizar su presentación en el "Cantando 2020" por una circunstancia de índole personal. La producción le habría pedido a Rodríguez que lo reemplazara, y según las primeras informaciones, el actor se habría negado.

“No soy insoportable porque vengo de atrás: sé cómo se trabaja de atrás para adelante, porque estuve muchos años atrás”, afirmó, y pidió que le aclararan “cómo les llega la información” sobre qué le pide a los productores de LaFlia.

Sobre el posible reemplazo a Jey, sostuvo: “Nunca estuvo el motivo, el por qué (sobre la situación personal del humorista). ‘No, me matás, porque no llego, dame un día más’. No hubo nada de explicación. Al otro día, la explicación la tengo por el Chato (Prada), que Jey tenía fiebre. Lo quiero mucho: si me llama y me dice ‘¿Me cubrís, boludo?’, soy el primero”.