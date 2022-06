Mica Viciconte se enojó con las hijas de Fabián Cubero

"Malditas", escribió encima de una grabación en la que se la ve a la mamá de Luca Cubero pidiendo un poco de agua y molesta porque le dieron un caramelo con feo sabor.

"No, dale, dame una que me guste. Ay no, me hizo re mal. ¿Quién compra esto? No, dame una de frutilla... Dame agua, dame agua", manifiesta Mica Viciconte.

Luego se dirigió a Sienna Cubero, a quien le dijo que "no, dame algo rico. Esto es un asco, comelo vos...".

La gravísima acusación de Nicole Neumann contra Fabián Cubero

Desde que se separaron en 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero nunca lograron tener una buena relación post matrimonial, aunque sólo sea por respeto a sus tres hijas en común - Indiana, Allegra y Sienna-. La realidad es que tampoco sus actuales parejas han colaborado para que así sea, sobre todo la combativa Mica Viciconte que torea a la rubia cada que puede con declaraciones explosivas en su contra.

Pero ahora resulta que la jurado de Los 8 escalones del millón le contó a una de las panelistas de Socios del espectáculo (El Trece), el pedido judicial que hizo para intentar mejorar la relación con el padre de las nenas. “Nicole se presentó a los abogados para hacer un pedido de terapia coparental, para llevarse bien con Cubero, pero él no les atiende el teléfono a las terapistas”, disparó Paula Varela. Y reprodujo una fuerte deseo de Nicole Neumann sobre Fabián Cubero: "Espero que él sane".

Pero eso no es todo, porque la periodista contó que la modelo le confió las barbaridades que el ex futbolista vocifera sobre ella delante de sus hijas lo que la enojó por demás, como "tu mamá es una mentirosa" o "a tu mamá lo único que le importa es tener un novio con plata".

Asimismo, Iavícoli agregó que “Las chicas le cuentan que Cubero vive pendiente de su vida en redes y que tiene cuentas truchas” para seguirle el paso sin que se de cuenta.