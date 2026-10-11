Protección Civil emitió un alerta por granizo y ráfagas en San Juan

De acuerdo con el informe oficial, la provincia ingresará en nivel de Alerta Amarilla durante la tarde y la noche de la jornada feriada. Se aguarda la formación de células de tormenta localmente fuertes, caracterizadas por una elevada actividad eléctrica, precipitaciones intensas en breves Lapsos de tiempo y probable caída de granizo.

Asimismo, el organismo prevé la presencia de vientos fuertes con ráfagas que podrían sobrepasar los 60 km/h. En cuanto al volumen de agua, los registros estimados para el episodio oscilan entre los 20 y 40 milímetros de agua acumulada, no descartándose valores superiores en zonas focalizadas.