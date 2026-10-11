La Secretaría de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil de San Juan, emitió la Alerta Meteorológica N° 51/26 mediante la cual se advierte sobre el desarrollo de tormentas de variada intensidad que impactarán sobre el territorio provincial a partir de este lunes 12 de octubre.
Protección Civil emitió un alerta por granizo y ráfagas en San Juan
La Dirección de Protección Civil de la Provincia difundió la Alerta N° 51/26 ante el pronóstico de tormentas localmente fuertes para este lunes 12 de octubre.