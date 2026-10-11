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Protección Civil emitió un alerta por granizo y ráfagas en San Juan

La Dirección de Protección Civil de la Provincia difundió la Alerta N° 51/26 ante el pronóstico de tormentas localmente fuertes para este lunes 12 de octubre.

La Secretaría de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil de San Juan, emitió la Alerta Meteorológica N° 51/26 mediante la cual se advierte sobre el desarrollo de tormentas de variada intensidad que impactarán sobre el territorio provincial a partir de este lunes 12 de octubre.

De acuerdo con el informe oficial, la provincia ingresará en nivel de Alerta Amarilla durante la tarde y la noche de la jornada feriada. Se aguarda la formación de células de tormenta localmente fuertes, caracterizadas por una elevada actividad eléctrica, precipitaciones intensas en breves Lapsos de tiempo y probable caída de granizo.

Asimismo, el organismo prevé la presencia de vientos fuertes con ráfagas que podrían sobrepasar los 60 km/h. En cuanto al volumen de agua, los registros estimados para el episodio oscilan entre los 20 y 40 milímetros de agua acumulada, no descartándose valores superiores en zonas focalizadas.

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Frente a este escenario, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones en la vía pública, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de prevención.

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