Banfield venció a Racing y hundió a la Academia

Con este resultado, el conjunto dirigido por Pedro Troglio escala posiciones en el grupo B, mientras que Racing profundiza su caída libre, marchando en la 12° colocación y lejos de los puestos de clasificación.

Banfield selló su victoria a los 23 minutos de la primera etapa. Tras una jugada iniciada por el lateral Lautaro Cano, un cabezazo de Favio Álvarez se estrelló en el travesaño y el rebote fue capitalizado por Machado, quien debutó en el fútbol argentino marcando.

Desde allí en adelante, Banfield mantuvo el orden en su línea defensiva y apostó a ampliar la ventaja mediante jugadas de contraataque, teniendo en cuenta que toda la presión era de Racing.

Por su parte, el dueño de casa intentó reaccionar mediante remates de media distancia de Matko Miljevic y Ezequiel Cannavo, que pasaron cerca del arco custodiado por Gino Santilli.

Aunque Racing acumuló méritos y situaciones claras, especialmente en los pies de Elías Torres y Gastón Lodico sobre el final, la falta de precisión y las respuestas del arquero visitante sentenciaron una nueva derrota académica.

La palabra de Vojvoda tras la derrota de Racing

El entrenador de Racing, Juan Pablo Vojvoda, calificó la mala racha de su equipo como un “momento difícil” para el que deben “estar preparados”, luego de haber sumado su tercera derrota consecutiva al caer por 1-0 con Banfield, en condición de local.

El director técnico valoró la profundidad de su equipo en el segundo tiempo, en el que notó “actitud y un buen funcionamiento”, aunque deben “traducirlo en goles” para poder superar la mala seguidilla.

Además, opinó que sus dirigidos hicieron méritos “para no recibir esta dura derrota” y afirmó que las salidas del defensor Nazareno Colombo y el delantero Santiago Solari de la convocatoria fueron “una decisión técnica”, al declarar: “Es una cuestión más de ellos que mía”.

Con un equipo que se fue silbado, y en el que se empiezan a hacer costumbre los insultos en cada partido de local, Juan Pablo Vojvoda intentó calmar las aguas al comentar que “el fútbol tiene estos momentos” en los que los resultados no satisfacen.

“Soy muy autocrítico con mi persona y con el equipo” aseguró el director técnico de 51 años, que analizó el partido afirmando que a sus dirigidos les faltó profundidad en el primer tiempo, ya que tenían “el control del juego, pero sin crear situaciones”, lamentó haber recibido el único gol de la noche en “la primera llegada” de Banfield y valoró lo hecho en el complemento, con profundidad y mayor verticalidad.