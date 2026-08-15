Allanaron una vivienda y secuestraron una pistola 9 mm tras una denuncia por amenazas

Durante el procedimiento se presentó otro hombre, quien entregó espontáneamente una caja metálica que contaba con clave numérica y llave. En el interior, los efectivos encontraron una pistola marca Magnum calibre 9x19 mm, junto con un cargador y 17 cartuchos del mismo calibre.

El arma y las municiones fueron secuestradas como parte de la investigación. Además, los moradores fueron notificados sobre las medidas cautelares dispuestas por el juez que interviene en la causa.

La denuncia que originó la investigación

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido el 25 de julio de 2026, alrededor de las 19, en inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza y avenida de Circunvalación, en Capital.

Según la denuncia, el damnificado circulaba en motocicleta junto a su hija cuando mantuvo un altercado con el conductor de una Toyota Hilux, a raíz de una supuesta imprudencia durante una maniobra de tránsito.

De acuerdo con el relato aportado a los investigadores, durante la discusión el acusado habría extraído de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola y la habría apuntado contra la víctima. Posteriormente, el hombre se retiró del lugar para evitar que la situación pasara a mayores.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron distintas tareas que permitieron identificar al presunto involucrado. Con esa información, el Juzgado interviniente autorizó el allanamiento que finalmente permitió encontrar y secuestrar el arma.

La pistola, el cargador y las municiones quedaron incorporados a la investigación, mientras la Justicia continúa con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del sospechoso.