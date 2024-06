Mauro Icardi contó los secretos detrás del inicio de su relación con Wanda Nara

“Yo llegué casa, con marido y familia feliz”, acotó ella, afirmando que en ese momento no se imaginaba el desenlace que le esperaba. “Él no me conocía ni de la tele, porque había pasado su infancia en España”, agregó.

El tierno gesto de Mauro Icardi con Wanda Nara que la enamoró por completo

Wanda contó que el comienzo de su relación con Mauro no fue fácil porque ella estaba llena de dudas después de haber decidido separarse de Maxi López, regresar a Argentina con tres hijos chicos. A su vez, conoció a su actual marido, siete años más chico que ella y realmente no creía que él fuera a tomar en serio su relación. Pero le demostró con un tierno gesto, que su compromiso iba en serio.

“Yo estaba en la Argentina, separada, y me acuerdo que para mi cumpleaños el 10 de diciembre él me regaló un pasaje para que vaya a verlo a Milán y yo le dije que no podía dejar a mis tres hijos bebés, estábamos en todo el proceso, recién separados, y yo me sentía la peor madre dejándolos para ir a verme con un chongo de 20 años. Así que le dije que no”, contó.

Lejos de darse por vencido, Mauro fue por mucho más y se la jugó: “Él volvió a la Argentina en diciembre y en enero fuimos todos para allá, fui con los nenes, y cuando llegamos a Italia, él en todo ese tiempo había armado en su casa, que era de reviente, de soltero, cuartos de bebés”, contó emocionada y afirmando que con ese gesto, el futbolista se ganó su corazón.