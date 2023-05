"Mataron a mi mejor amigo": la noticia que Luciana Salazar comunicó en sus redes sociales

luli post.jpeg

Cerca de las 2, aún conmovida por la pérdida, Luli le dedicó una conmovedora publicación a Sotelo en sus historias de Instagram. “Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida”, expuso en Instagram.

En más de una oportunidad, Raúl y Salazar se mostraron muy cómplices en las redes sociales. El estilista solía publicar fotos con la artista y la mamá de Matilda siempre respondía con el mismo mensaje: “Te amo”.

Incluso, tras la muerte de su amigo, la mediática comentó la última foto que el estilista subió junto a ella y volvió a hacer público su dolor. “No lo puedo soportar” y “Amigo”, fueron sus mensajes a los que acompañó con el emoticón de un corazón roto.

Sotelo era dueño de Bacan, una cadena de barberías que se inauguró en 2015 y cuenta con sucursales en Recoleta, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Villa Urquiza, Asunción, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga.

Hace dos días, en su última publicación de Instagram, el estilista se había fotografiado en Ezeiza, donde justamente en poco tiempo se abrirá un nuevo local de su franquicia.