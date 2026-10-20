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Lamelas ratificó apoyo de EE.UU al Gobierno y anticipó inversiones por USD 20.000 millones

"Estamos listos para seguir impulsando y financiando más allá del año próximo, si Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás", afirmó el embajador del país norteamericano al disertar ante empresarios en Neuquén.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anunció este martes en Neuquén que el Gobierno de Donald Trump destinará hasta USD 20.000 millones en inversiones y financiamiento para proyectos críticos antes de que termine 2027.

Lo hizo ante decenas de empresarios en el marco de la AOG Patagonia 2026. El número casi triplica los USD 7.000 millones acordados en septiembre. Un día antes, en la apertura del mismo evento, Javier Milei había dejado la puerta abierta: "No descarten que pueda aumentar el número".

Según detalló el diplomático, los fondos llegarán a través del Exim Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Departamento de Estado y otras agencias de Washington. "Son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de Argentina que se van a hacer realidad", sostuvo, y remarcó: "Nosotros venimos poniendo la plata sobre la mesa".

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El respaldo tiene fecha y letra chica. "Estamos listos para seguir impulsando y financiando desde Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás", planteó Lamelas, y explicó el porqué del límite: "Pusimos el número de 2027 porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno. Esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después".

El embajador fue explícito en su apoyo al Ejecutivo: "Trabajamos para respaldar el gobierno del presidente Javier Milei", afirmó, y sostuvo que los argentinos deben tomar "el rumbo correcto", que definió como "hacia la derecha y no hacia la izquierda". Cerró con un mensaje a los empresarios: "Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes, que lo van a lograr".

Lamelas abrió su discurso con un elogio al sector energético. Recordó que cuando llegó al país, el año pasado, se había superado el récord de producción de crudo que databa de 1998 y que en septiembre de 2026 volvió a romperse. "Si producir petróleo de shale fuera fútbol, ustedes estarían jugando en la selección nacional de Argentina aquí en Neuquén", dijo, y se llevó una ovación. Los datos que había presentado Milei el día anterior muestran que Vaca Muerta pasó de 310.000 barriles diarios en 2023 a más de 670.000 en agosto de 2026.

Buena parte de su exposición giró en torno del Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa firmada con Washington para conectar los pozos y las minas cordilleranas con los puertos del Atlántico, y del proyecto Argentina LNG, cuya decisión final de inversión se concretaría el 26 de noviembre, según anticipó Horacio Marín, presidente de YPF.

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