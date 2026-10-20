Lamelas ratificó apoyo de EE.UU al Gobierno y anticipó inversiones por USD 20.000 millones

El respaldo tiene fecha y letra chica. "Estamos listos para seguir impulsando y financiando desde Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás", planteó Lamelas, y explicó el porqué del límite: "Pusimos el número de 2027 porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno. Esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después".

El embajador fue explícito en su apoyo al Ejecutivo: "Trabajamos para respaldar el gobierno del presidente Javier Milei", afirmó, y sostuvo que los argentinos deben tomar "el rumbo correcto", que definió como "hacia la derecha y no hacia la izquierda". Cerró con un mensaje a los empresarios: "Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes, que lo van a lograr".

Lamelas abrió su discurso con un elogio al sector energético. Recordó que cuando llegó al país, el año pasado, se había superado el récord de producción de crudo que databa de 1998 y que en septiembre de 2026 volvió a romperse. "Si producir petróleo de shale fuera fútbol, ustedes estarían jugando en la selección nacional de Argentina aquí en Neuquén", dijo, y se llevó una ovación. Los datos que había presentado Milei el día anterior muestran que Vaca Muerta pasó de 310.000 barriles diarios en 2023 a más de 670.000 en agosto de 2026.

Buena parte de su exposición giró en torno del Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa firmada con Washington para conectar los pozos y las minas cordilleranas con los puertos del Atlántico, y del proyecto Argentina LNG, cuya decisión final de inversión se concretaría el 26 de noviembre, según anticipó Horacio Marín, presidente de YPF.