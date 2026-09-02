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El Mundial de Hockey sobre patines lo vas a vivir en Canal 8

El mundial será del 3 al 18 de octubre de este año, en Asunción, Paraguay.

Canal 8 será protagonista exclusivo del Mundial de Hockey sobre Patines 2026, que se disputará del 3 al 18 de octubre de 2026 en Asunción, Paraguay, en el marco de los World Skate Games.

Vas a poder vivir los partidos en vivo, con relato profesional y comentarios al instante, todo a través del Canal de los sanjuaninos.

Las competencias serán en Senior Femenino (fase de grupos del 4 al 8 de octubre) y Sub-19, ambos del 3 al 10 de octubre.

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En tanto que Senior Masculino será del 10 al 18 de octubre, con partidos oficiales desde el 12.

Grupos de la Selección Argentina:

Senior Masculino (Grupo B): Comparte zona con Chile, Francia y Angola.

Senior Femenino (Grupo A): Comparte zona con España, Chile, Francia y Suiza.

Sub-19: Integra el grupo inicial junto a selecciones como Italia, Suiza y España (por confirmar detalles exactos del cuadro).

La lista de la selección argentina, dirigida por José Luis Páez:

  • Constantino Acevedo (Benfica – Portugal)
  • Juan Cruz Velázquez (HRC Monza – Italia)
  • Bautista Acevedo (Hockey Club Quevert – Francia)
  • Gonzalo Romero (Sporting – Portugal)
  • Facundo Bridge (Sporting – Portugal)
  • Facundo Navarro (Sporting – Portugal)
  • Danilo Rampulla (Sporting – Portugal)
  • Lucas Ordoñez (C.A Argentino – San Juan)
  • Ezequiel Mena (Porto – Portugal)
  • Jerónimo García (Club Pati Calafell – España)
  • Lucas Martínez (UD Oliveirense – Portugal)
  • Franco Platero (UD Oliveirense – Portugal)
  • Giuliano Giuliani (Hockey Bassano – Italia)
  • Matias Pascual (Igualada HC – España)
  • Nicolás Ojeda (FC Barcelona – España)

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