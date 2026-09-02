El Mundial de Hockey sobre patines lo vas a vivir en Canal 8

En tanto que Senior Masculino será del 10 al 18 de octubre, con partidos oficiales desde el 12.
Grupos de la Selección Argentina:
Senior Masculino (Grupo B): Comparte zona con Chile, Francia y Angola.
Senior Femenino (Grupo A): Comparte zona con España, Chile, Francia y Suiza.
Sub-19: Integra el grupo inicial junto a selecciones como Italia, Suiza y España (por confirmar detalles exactos del cuadro).
La lista de la selección argentina, dirigida por José Luis Páez:
- Constantino Acevedo (Benfica – Portugal)
- Juan Cruz Velázquez (HRC Monza – Italia)
- Bautista Acevedo (Hockey Club Quevert – Francia)
- Gonzalo Romero (Sporting – Portugal)
- Facundo Bridge (Sporting – Portugal)
- Facundo Navarro (Sporting – Portugal)
- Danilo Rampulla (Sporting – Portugal)
- Lucas Ordoñez (C.A Argentino – San Juan)
- Ezequiel Mena (Porto – Portugal)
- Jerónimo García (Club Pati Calafell – España)
- Lucas Martínez (UD Oliveirense – Portugal)
- Franco Platero (UD Oliveirense – Portugal)
- Giuliano Giuliani (Hockey Bassano – Italia)
- Matias Pascual (Igualada HC – España)
- Nicolás Ojeda (FC Barcelona – España)