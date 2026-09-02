Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que este 2 de septiembre se suspende la actividad escolar en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal, a partir de las 13.
Por el Zonda, suspenden las clases en algunos departamentos sanjuaninos
La medida tiene carácter preventivo y alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche. Los departamentos afectos son Iglesia, Calingas y Jáchal.