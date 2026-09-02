Persecución de película en Chimbas: abandonaron un auto y huyeron a pie

Los uniformados intentaron detenerlo mediante balizas y sirenas, pero el conductor hizo caso omiso y comenzó una persecución. El vehículo avanzó por Bonduel hacia el norte, ingresó al Barrio La Amistad por un sector ubicado al costado del canal, retomó por Cipolletti, pasó por el Lote Hogar N°61 y finalmente salió hacia calle 25 de Mayo, en dirección este.

Al operativo se sumó personal de Motorizada N°5. La persecución continuó hasta que los ocupantes del Toyota ingresaron por un puente al interior del Barrio API II, donde abandonaron el automóvil y escaparon a pie.

En el lugar, la Policía logró aprehender a uno de los sospechosos, un adolescente de 16 años, con domicilio en Capital.

Debido a su edad, tomó intervención el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que dispuso su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Horas más tarde, alrededor de las 4:55, los efectivos lograron localizar y detener al segundo implicado. Se trata de Páez Verón, de 19 años, quien se encontraba escondido en el interior de un automóvil Renault de color azul que estaba abandonado.

De acuerdo con el informe policial, al momento de ser reducido, el joven habría intentado agredir a los efectivos con golpes de puño y patadas y los habría amenazado con un elemento cortante tipo ganzúa, que llevaba en una de sus manos.

Según trascendió ambos sospechosos estarían vinculados a un robo cometido en Capital con un arma de fuego, durante el cual, además del Toyota Etios, habrían sustraído $100.000, 300 dólares y dos televisores.

Durante el operativo, la Policía secuestró distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Entre los efectos recuperados se encuentra el Toyota Etios blanco, dominio PEHS22, además de un teléfono Motorola azul con funda de goma, un iPhone azul noche con funda turquesa y las pantallas trizadas, guantes, una cuellera azul noche y un arma blanca tipo ganzúa envuelta con cinta negra.