Marixa Balli podrá enterrar a su hermano a más de cuatro años de su muerte

Tal parece que el tiempo que llevó la investigación del accidente en el que perdió la vida el hermano de Marixa Balli y las demoras burocráticas que se sumaron con la pandemia, hicieron que la Justicia se demorase 4 años y cinco meses.

"Hoy no es un día de felicidad sino de cierres. No hay justicia de ningún tipo, pero quería contarles que pude reencontrarme con él para darle cristiana sepultura y poder terminar con una etapa muy, muy dura. Le pasa a mucha gente: la justicia no existe y el dolor queda en uno", cerró angustiada pero ya tranquila.