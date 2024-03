Entrevistada en el ciclo que encabeza Josefina Pouso en radio Splendid, Ritó se refirió a la faceta musical de Wanda tras la consulta de la conductora. “Por un lado hago chapó porque da vivísima, inteligentísima. Hubo alguien que la avivó. Salió a revolear el calzoncillo de Maradona y mirá cómo terminó”, aseguró de movida.

image.png

Pero inmediatamente Eugenia cuestionó el talento artístico de la mayor de las Nara. Y sin metáfora alguna, disparó letal: "De ahí a cantar y ser artista… y que ganó aquel Bailando en Italia. No sé, se los dejo a su criterio. Aparte tengo 6 Bailando acá. Ella estuvo y no podía ni levantar, ni girar, ni mover el pie derecho. No podía combinar derecha izquierda”.