Marcos confesó qué siente por Julieta

"La verdad que no lo tomo como una desesperación ni mucho menos, no necesito", le dijo Marcos ante la consuta de Holder, quien le dio su punto de vista al respecto: "Sexualmente siempre fui bastante activo y siento que cinco meses no hubiese aguantado".

Luego, Holder le preguntó directamente por Julieta Poggio y el vínculo que tiene el salteño con ella: "Te veía pegado con Juli y después me acordaba que Juli tenía novio...".

A lo que el Primo admitió que sólo los une una buena amistad: "No, no, súper amiga. Lo bueno es que salís con todas esas relaciones que formas acá".

"Con Marti (Martina Stewart Usher) todo el mundo pensó que íbamos a estar juntos y no, yo la veo como re amiga y la quiero mucho como amiga", finalizó Holder.