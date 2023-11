Marcelo Tinelli presentó a Milett Figueroa con su familia

“Esto algo que no había contado nunca, pero lo que hice fue, no hacer un encuentro con ella solamente sino que estaba la mamá acá en Argentina y le dije: 'la verdad que me encantaría para que nos conozcamos invitarla a comer a tu mamá a mi casa'”, reveló Marcelo.

Si bien el conductor y la mamá de Milett habían tenido un encuentro en la pista del programa, esta vez se trató de una presentación formal en calidad de familia. “Vino Papelito, vino la suegra, estaba yo, alguna de mis hijas también, el Tirri e hicimos una comida en Nordelta”, detalló.