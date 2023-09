Marcelo Polino estrenó el -1: ¿Con quién lo hizo?

"Es un doble disgusto. Voy a tener que inaugurar algo con vos. Mi puntaje, esta vez, esta noche es un -1. Quedó debiendo hoy", anunció entonces Polino sorprendiendo a todos. Y tras los cantos de la tribuna al grito de "Tomatela", el jurado volvió a levantar su paleta y les respondió firme: "No me voy a ir, me voy a quedar con el -1", logrando así Sosa el puntaje más bajo del concurso hasta el momento, superando el 5 de Tomás Holder.

Este viernes Kennys Palacios debutó como participante en la pista del Bailando 2023 (América) y protagonizó un emotivo momento junto a su bailarina que conmovió a todos en el estudio.

Lo cierto es que Morena, su bailarina, deslumbró a todos con su talento y no pudo contener las lágrimas ante los elogios del jurado e incluso de Marcelo Tinelli. En medio de toda esa emoción, fue Pampita quien notó a Kennys muy movilizado y lo invitó a decir unas palabras antes de dar su devolución.

“La entiendo porque todos soñamos estar donde queremos, en mi caso también. Yo trabajé en Leo Paparella muchos años y siempre iba a los desfiles de Cosano y siempre te veía llegar a vos (Pampita), a Luciana, mucha gente, y yo decía 'wow quiero trabajar con esa gente'”, comenzó diciendo con la voz quebrada.

“Se me cumplió, se me dio, y con esfuerzo y laburo. Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy pero no, yo tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, continuó.

“Hasta el día de hoy sigo laburando, piensan que capaz como estoy acá ya no trabajo pero si, llámenme porque sigo. Todo viene bien y amo mi trabajo, me encanta trabajar en el detrás de cámara pero ahora estoy acá y feliz también”, cerró.