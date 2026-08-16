El Inter Miami sufrió una dura derrota por 4-1 ante Nashville SC por la MLS como visitante. El equipo rosa venía de un duro golpe tras quedar eliminado de la Leagues Cup. Lionel Messi fue titular y jugó todo el partido con incidencia directa: erró un penal y dio la asistencia para el único gol de su equipo.
Inter Miami cayó 4-1 ante Nashville y Lionel Messi falló un penal
El rosarino fue titular por primera vez tras la reciente muerte de su papá. Su equipo no pudo convertirse en líder de la Conferencia Este.