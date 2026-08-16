Inter Miami cayó 4-1 ante Nashville y Lionel Messi falló un penal

Sin embargo, en el complemento, Nashville fue completamente efectivo: anotó tres goles en 14 minutos y sentenció el marcador. El Inter Miami tuvo errores defensivos groseros y no pudo encontrarle la vuelta al encuentro.

De esta manera, el equipo rosa dejó pasar una chance clave para ser líder de la Conferencia Este de la MLS. Con este resultado, Nashville le sacó cinco puntos de ventaja y es el puntero de la tabla.

Lionel Messi jugó su segundo partido tras la muerte de su padre

El miércoles pasado, Messi había sumado minutos desde el banco en la derrota ante León de México, que selló la eliminación del equipo en la Leagues Cup.