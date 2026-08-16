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Inter Miami cayó 4-1 ante Nashville y Lionel Messi falló un penal

El rosarino fue titular por primera vez tras la reciente muerte de su papá. Su equipo no pudo convertirse en líder de la Conferencia Este.

El Inter Miami sufrió una dura derrota por 4-1 ante Nashville SC por la MLS como visitante. El equipo rosa venía de un duro golpe tras quedar eliminado de la Leagues Cup. Lionel Messi fue titular y jugó todo el partido con incidencia directa: erró un penal y dio la asistencia para el único gol de su equipo.

Najar abrió la cuenta para el conjunto local a los 17 minutos del primer tiempo, mientras que Messi tuvo la gran chance del empate en sus pies, pero el arquero le atajó un penal.

Segovia marcó la igualdad para el conjunto de la Florida antes de que terminara la etapa inicial.

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Sin embargo, en el complemento, Nashville fue completamente efectivo: anotó tres goles en 14 minutos y sentenció el marcador. El Inter Miami tuvo errores defensivos groseros y no pudo encontrarle la vuelta al encuentro.

De esta manera, el equipo rosa dejó pasar una chance clave para ser líder de la Conferencia Este de la MLS. Con este resultado, Nashville le sacó cinco puntos de ventaja y es el puntero de la tabla.

Lionel Messi jugó su segundo partido tras la muerte de su padre

El miércoles pasado, Messi había sumado minutos desde el banco en la derrota ante León de México, que selló la eliminación del equipo en la Leagues Cup.

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