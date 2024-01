Luck Ra agotó su primer show en el Luna Park y sumó una nueva fecha

El artista se prepara para dos noches que marcarán un antes y un después para su carrera: su primera presentación en el Luna Park. En las últimas horas, Luck Ra agotó las entradas para la primera fecha, el 2 de marzo, y anunció una nueva para el día siguiente. El público tendrá la posibilidad de cantar y bailar todos sus hits. Las entradas para esta nueva función en el Luna Park ya están a la venta.

Luck Ra, Khea - HOLA PERDIDA

Luego de la salida del hit “Que me falte todo” junto a Abel Pintos, Luck Ra presentó a principios de enero “Hola perdida”, otro anticipo de su esperado disco en vivo. Un desencuentro en clave de cuarteto que incluye la participación estelar de Khea. “Hola perdida... Este tema es para vos, que no me llamás todavía”, introduce el cordobés a esta canción, que más que historia es un testimonio de un amor que quiere volver a ser, que va por una nueva y definitiva oportunidad.