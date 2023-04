Luciana Salazar denunciará a Martín Redrado

"Con todo lo que hizo y hace, tanto a mi hija como a mí, demostró ser una persona que no mide y que no le importa nada... Peligroso con nosotras sí, y mucho... Por eso, lucho por proteger a Matilda", dijo Salazar quien sostuvo que su ex le da “miedo”.

"Imaginate que él se metió con mi hija, que es lo más sagrado que tengo", agregó y además sostuvo que está juntando todas las pruebas contra Redrado para denunciarlo por "hostigamiento digital agravado".

Luciana Salazar compartió la tremenda angustia que pasa su hija Matilda: "Me parte el alma"

Tras conocerse la condena a los 8 rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, Luciana Salazar fue uno de los tantos famosos que dio su opinión sobre el veredicto del juicio desde las redes sociales.

“Que esto sea algo ejemplar!!! #JusticiaporFernando”, expresó la rubia desde Twitter junto a una imagen con las penas que recibieron cada uno de los condenados.

Lo cierto es que desde Instagram, Luciana compartió la terrible angustia que está pasando su pequeña hija Matilda Salazar hace unos días por la muerte de la abuela de una compañerita, tema que la sensibilizó mucho.

"Que tema los niños cuando empiezan a tomar conciencia de la muerte. Mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y para Matilda sus abuelos son todo para ella", precisó Luciana Salazar en sus historias de Instagram.

Y agregó preocupada al respecto: "Me llora con una angustia que me parte el alma. Me está preguntando mucho por este tema. Es normal en esta edad esos planteos?".