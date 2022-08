Lizy Tagliani reveló los nombres que eligió para su futuro hijo o hija

Rápidamente, el movilero le consultó si en las conversaciones con su pareja, habían jugado con los posibles nombres de su futuro hijo y con el humor que la caracteriza pero tajante, Lizy respondió: “Yo no juego con nombres, yo ya lo tengo decidido, ósea él no cuenta”, comentó revelando los nombres que ya tiene elegidos.

“Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó. La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, resaltó emocionada.

Ya para finalizar, Lizy Tagliani anticipó la fecha en la cual va a convivir junto Sebastián: “Nos vamos a vivir juntos. A mediados de agosto ya nos dan la casa asique muy contentos”, y comentó que desde hace mucho tiempo antes de ser pareja hablaron de todo: “Desde 2016 que hablamos de casamiento, convivencia, hijos, todo. Pero lo que se dé primero”, aseguró sin descartar a futuro una unión de matrimonio.