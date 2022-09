Leticia Siciliani se enojó y realizó un fuerte descargo en sus redes

“No solo el 40 no me entró, sino que el 42 tampoco”, contó la hermana de Griselda, muy enojada, y agregó cómo siguió la situación luego de querer intentar hacer el cambio de talle.

“Bueno, ya un poco caliente los voy a cambiar pero resulta que no hacen talles más grandes. No mi cielo, no solo no hacés talles más grandes sino que los que hacés son un desastre”, se indignó.

En esa misma línea, Leticia Siciliani sostuvo: “No es la primera vez que me pasa, pero sí la primera que lo publico”, y completó: “Cansada de todas las marcas que basan sus talles en vaya a sabe qué soronga y también de esas que hacen ‘talles únicos’. Es muy necesario un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria”.