Lali puso en su lugar a un acosador "No es No"

La diva no pudo ocultar su indignación ante la historia de un televidente llamado Raúl, quien buscaba conquistar a una mujer que lo denunció por acoso el año pasado, pero que él ganó un juicio. “Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche”, argumentó el hombre que pedía ayuda.

“Realmente pienso que está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, disparó.

Acto seguido, repasó el caso: “Él mismo cuenta que la invita a salir a su vecina, ella le dice que no. Llega al punto de denunciarlo, o sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto le insiste otra vez en salir”, cerró.