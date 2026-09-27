San Martín visita a Patronato con el envión de dos triunfos y un historial favorable

En las fechas anteriores, San Martín había conseguido dos victorias consecutivas: venció 3-2 a Midland y superó 1-0 a Atlanta. De esta manera, en sus últimos cinco encuentros acumuló tres triunfos, un empate y una derrota.

Patronato, por su parte, llega al duelo después de empatar 1-1 ante Nueva Chicago. El conjunto entrerriano acumula tres empates consecutivos, ya que anteriormente igualó 0-0 con Temperley y Deportivo Maipú. Su última derrota fue ante Almagro por 1-0, mientras que antes había vencido 2-0 a Atlanta.

El historial reciente entre ambos equipos también favorece al conjunto sanjuanino. El último enfrentamiento terminó 1-1 el 9 de mayo de 2026, mientras que San Martín se impuso en los cuatro cruces anteriores. En octubre de 2024 ganó 3-0, en junio de ese año se impuso 1-0 y en 2023 consiguió dos triunfos por 2-1.

Para este compromiso, San Martín tendrá entre sus convocados a Sebastián Díaz Robles, Lautaro Garzón, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Facundo Nadalín, Dante Álvarez, Nicolás Paz, Julián Marchio, Hernán Zuliani, Leonardo Monje, Federico Murillo, Guillermo Acosta, Sebastián González, Diego Mercado, Lucas Acosta, Bruno Juncos, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Nazareno Fúnez y Genaro Rossi.

El encuentro se disputará este domingo 27 de septiembre desde las 16, con San Martín buscando sumar nuevamente fuera de casa y sostener el buen momento que atraviesa en la Primera Nacional.