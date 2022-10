Lali Espósito se hizo un mega festejo de cumpleaños

"Che loco, no piensen que no les doy bola. Esta es la voz que me quedó de todo lo que es la festividad. Pasaba por acá porque sí, de a ratos durante el día, vi mensajes de todes mis amigues acá en las redes. Gracias por el cariño, por sus mensajes de amor por mi cumple. Yo acá estoy celebrando a lo grande con gente hermosa, con mis amigos", contó la jurado de La Voz Argentina desde sus stories.

En tanto, los festejos habían comenzado la noche anterior bailando junto a amistades ibéricas en un boliche madrileño. Vestida de rosa y al ritmo de Britney Spears, Lali Espósito sopló las primeras velitas en el centro de la pista de baile. Y si bien pidió que le sacaran los números (velitas) a la torta, algo que no sucedió, la actriz recibió los primeras demostraciones de cariño.