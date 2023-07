Lali Espósito habló de su experiencia con una relación abierta

“Yo me animé a vivir cosas diferentes”, afirmó la cantante de Disciplina. “Por ejemplo: hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque ¿por qué?, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad...”, detalló.

La artista reveló que al principio, en esa relación, se "cag... en las patas”. “Porque era algo nuevo, pero a la vez lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero es algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”, agregó.