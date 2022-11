La Tora deschavó un fuerte comentario de Thiago que no salió al aire

Fue allí cuando Lucila Villar, visiblemente molesta, interrumpió a la ex chica del clima asegurando: "Igual hay algunas frases que no salieron, perdón". Y sacó a relucir "Hay una frase de Thiago que es muy fuerte contra Agustín que yo nunca la escuché en la tele". "¿Cuál, cuál? ¡Decila!", le pidió el conductor. "'Culo con sueño no tiene dueño'", disparó Lucila.

"Para mí es un horror", atinó a reaccionar Sol y sumó: "Y esas cosas son las que te terminan después llevando a placa y que la gente te saque". "Bueno, pero nunca la pasaron", se mantuvo firme La Tora, mientras que Martina acotó molesta que "No a todos se los mide con la misma vara" apuntando directamente a la producción de Gran Hermano.