La Tora confesó que atraviesa un muy mal momento económico

"Se zarpan... Cuál es la necesidad de querer llegar a determinado número si es gente que no existe..." sentenció el usuario junto a las supuestas evidencias de sus recientes métricas engrosadas en seguidores.

Fue allí que La Tora no dudó en salir a desmentir la versión, dejando al descubierto su compleja situación económica tras la finalización de Gran Hermano 2022.

"Chicos, gracias que tengo para pagar mi tarjeta de crédito, mirá si voy a comprar seguidores", disparó la ex hermanita junto a varios emojis riéndose al tiempo que deslizó a modo de pregunta, pero tirando la onda, "¿Canje de seguidores??? Are".

La Tora de Gran Hermano 2022 reveló la exorbitante cifra en dólares que le ofrecieron por sexo

A poco de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Lucila Villar comenzó a disfrutar de la popularidad que le dio el reality de Telefe. Lo cierto es que La Tora se convirtió en unas de las figura destacadas del programa.

En una entrevista con El show de Ulises, con Ulises Jaitt, la rubia reveló que, luego de su paso por GH, recibió todo tipo de mensajes en las redes: "Me escriben actores, famosos y futbolistas de primera, de la B también. A veces respondo buena onda como profesionalmente, digamos. Pero trato de ni hablar ni nada porque no me interesa".

La Tora remarcó por ese entonces, cuando aún no había terminado el reality, que quería volver a encontrarse con Nacho para intentar seguir el vínculo que nació en la casa. "La realidad es que si me escriben así de la nada para empezar a hablar no respondo. Pero si alguien me pone un comentario buena onda, de buena manera, ese sí lo respondo, pero cuando empieza el tiroteo me hago la bolu...”, explicó.

Por último, el conductor le preguntó si algún admirador le ofreció dinero a cambio de un encuentro íntimo y Lucila sorprendió con su respuesta. "Sí, pero no le di bola, lo dejé pasar. Creo que eran 10 mil dólares. Pensé que me estaban descansando, que era mentira", confesó la ex GH.