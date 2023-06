La respuesta de la China Suárez ante la acusación de Martín Cirio

"Nos teníamos en mejores amigos en Instagram y cuando pasó todo esto me dejó de seguir de un saque. Me sorprendió porque es alguien del medio y sabe cómo se maneja esto", dijo Cirio.

El humorista contó que la China fue uno de los famosos que le dieron la espalda cuando estalló ese tema, por el que fue denunciado en 2020 y declarado inocente por la Justicia recién este año.

En este sentido, la China Suárez habilitó una caja de preguntas para que sus seguidores de Instagram y le consultaran puntualmente por las palabras de Martín Cirio.

“¿Escuchaste lo que dijo Martín Cirio de vos?”, indagó un usuario. A lo que la China respondió sin filtros: “Algo me comentaron. Ni idea por qué me nombra. En estos tiempos, ¿dejar de seguir a alguien es culpabilizarlo?”.

Y se sinceró: “Lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho. Nada más”.

El desahogo de Martín Cirio tras ser declarado inocente en la denuncia por apología de pedofilia

Martín Cirio, conocido como La Faraona, fue denunciado en 2020 por "apología de la pedofilia e instigación a cometer delitos" por algunos comentarios que había realizado en Twitter entre 2010 y 2015, que se viralizaron, donde hacía referencia a menores de edad.

A raíz de esto, la popularidad de su personaje en redes cayó considerablemente e incluso debió abandonar el país, después de conocerse esta noticia y las críticas que recibió de la gente y quienes eran sus seguidores.

Luego de años de investigación, la Justicia finamente determinó que es inocente en la causa iniciada en 2020 y el youtuber hizo un extenso descargo en Instagram, donde además promocionó la fecha del streaming Martín Cirio el documental donde hablará de todo.

"Casi 3 años de callarme la boca. 3 años de no poder responder ataques. 3 años de soportar que digan de mi cualquier cosa", comenzó Martín Cirio su extenso posteo en Instagram.

"Persecuciones en la calle y en redes, una horda de trolls intentando cancelarme shows y eventos, censurado en Paraguay, país al que ya no puedo entrar por esto, trabajo perdido, mi nombre manchado para siempre, y más cosas que nunca pude contar por tener esta causa abierta tanto tiempo", fundamentó el youtuber.

Y siguió: "Un infierno que tardó tres años en resolverse pero finalmente HOY la justicia, que me investigó de pies a cabeza (literal, con allanamiento incluido) habló: confirma que soy inocente (siempre lo fui, solo que ahora tengo un papel que lo dice). No tengo nada que ver con las mentiras que se dijeron de mi".

"Quien va a pagar por todo el dolor y la pérdida que me causaron? Quien va a pagar por haberme destruido la vida? Quien va a pagar por todos los días de estos tres años que tenía que cerrar el ort* frente a cada ataque espantoso? Muchos van a entender lo que es vivir una injusticia tremenda y tener que salir a laburar con una sonrisa, haciendo de cuenta que no está pasando nada, porque no sos rico y necesitas comer como todo el mundo. Sobre todo yo que mi laburo es justamente hacer reír, y dependo mucho de mi estado de ánimo y mi estado mental. Fue tan difícil, pero acá estoy. Sobreviví", explicó Cirio.

Y cerró: "Finalmente tengo un papel que dice nunca tuve nada que ver con lo que se me acusó, y nunca más nadie me va a poder asociar con la pedo** porque si lo hacen la justicia caerá con todo su peso".